Die B12 ist aktuell wegen eines Unfalls zwischen Altdorf und Geisenried gesperrt. Nach ersten Informationen sind mehrere Fahrzeuge kollidiert, es gibt Verletzte.

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber all-in.de mitteilt, ereignete sich der Unfall am heutigen Donnerstag gegen 11:30 Uhr. Demnach ist es zu einer Kollision zwischen mehreren Fahrzeugen im Begegnungsverkehr gekommen. Angeblich waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, die Angabe konnte allerdings noch nicht bestätigt werden. Auch zu der Anzahl der Verletzten gibt es derzeit keine genauen Angaben. Die B12 ist wegen des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt, zwei Rettunghubschrauber sind im Einsatz. Wie lange die Sperrung andauert ist noch unklar.

Weitere Informationen folgen.