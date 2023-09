Bei einem schweren Motorradunfall auf der A96 im Unterallgäu ist am Samstag ein Mann getötet worden. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Ortschaft Apfeltrach.

Nach Angaben der Polizei war der 70-jährige Motorradfahrer am Samstagnachmittag auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs. Zeugen sollen berichtet haben, dass der Mann ohne ersichtlichen Grund sogenannte "Loops" - also Schlangenlinien - fuhr, so die Polizei weiter.

Motorradfahrer verliert Kontrolle und stirbt nach Sturz

Dabei verlor der 70-Jährige dann die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall löste sich zudem der Helm vom Kopf des Motorradfahrers. Eine Schutzkleidung trug der Mann nicht. Der 70-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwerste innere Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle.

Verkehrsbehinderungen auf A96 in Richtung Lindau

Die A96 war in Fahrtrichtung Lindau im Bereich Apfeltrach für rund 1,5 Stunden gesperrt und konnte nur einspuring passiert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Mehrere schwere Motorradunfälle im Allgäu

Bereits am Freitag haben sich im Allgäu mehrere schwere Verkehrunfälle mit Motorradfahrern ereignet. Bei Scheidegg (Landkreis Lindau) war ein Mann von der Straße abgekommen und mit einer Leitplanke kollidiert. Glimpflich endete ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Bus am Jochpass.