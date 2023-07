Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A96 bei Achberg sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen schwer verletzt worden - darunter auch ein Kleinkind.

Nach Angaben der Polizei war der 31-jährige Fahrer des Autos auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs und geriet gegen 3:41 Uhr auf Höhe der Ortschaft Achberg nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr das Auto dann in den Grünstreifen, kollidierte mit einem Wildschutzzaun und überschlug sich mehrfach.

Unfall auf A96 bei Achberg: Frau aus Auto geschleudert, Kleinkind und Fahrer schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde die nicht angeschnallte Mitfahrerin des Autos aus dem Fahrzeug geschleudert und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Auch ein Kleinkind und der 31-jährige Unfallfahrer wurden schwer verletzt. Laut Polizei saß das Kind zum Unfallzeitpunkt in einer Babyschale und war ordnungsgemäß angeschnallt.

Unfallursache bei Achberg ist noch unklar

Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der 31-jährige Fahrer hatte zuvor den Tempomat seines Autos auf eine Geschwindigkeit von 130 km/h gestellt. Weitere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall involviert gewesen, so die Polizei weiter.

Autobahn A96 war zeitweise gesperrt

Die Verletzten mussten mit Rettungswagen, bzw. einem Rettungshubschrauber in verschiedene Kliniken gebracht werden. Bei dem Unfall wurden rund 30 Meter des Wildschutzzaunes zerstört. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die A96 war zeitweise in Richtung Lindau komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.