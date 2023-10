Am Freitagmorgen (13. Oktober) sind mehrere Menschen bei einem schweren Unfall auf der A94 bei Waldkraiburg gestorben. Auch Kinder seien ums Leben gekommen.

In Bayern ist es auf der Autobahn 94 zu einem schweren Verkehrsunfall mit mindestens sieben Toten und Verletzten gekommen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Unfall A94: Offenbar auch Kinder unter den Toten

Bei dem schweren Verkehrsunfall sind mindestens sieben Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Unter den Toten sollen laut dem Internetportal "rosenheim24" auch Kinder sein. Ein Mercedes Kombi soll sich demnach mehrmals überschlagen haben. Die Zahl der Toten des Unfalls des mutmaßlichen Schleuserfahrzeugs sei ein "jetziger Stand" - in dem Kleintransporter sollen sich mehr als 20 Personen befunden haben.

Unfall von mutmaßlichem Schleuserfahrzeug

Der mit mehr als 20 Personen völlig überfülle Transporter war beim Versuch, einer Polizeikontrolle davonzufahren, von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto war zuvor der Bundespolizei auf der A94 aufgefallen. Der Fahrer habe daraufhin stark beschleunigt und sich einer Kontrolle entzogen. Zahlreiche Rettungsdienste und die Feuerwehr waren am Morgen vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung München wurde komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdelikts.