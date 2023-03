Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 bei Kirchdorf hat sich eine 23-jährige Autofahrerin am Montag schwer verletzt.

Laut Polizei war die Frau am frühen Abend auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Aus noch nicht bekannter Ursache, prallte die Frau während der Fahrt mit ihrem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke und wurde dann gegen einen Sattelzug geschleudert. Im Anschluss kam die Frau von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Wildschutzzaun.

Autobahn wegen Rettungshubschrauber gesperrt

Die 23-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die A 7 war wegen der Landung des Rettungshubschraubers in Fahrtrichtung Süden für etwa eine Stunde gesperrt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.