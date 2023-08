Schwerer Unfall am kleinen Alpsee in Immenstadt am Dienstag. Ein Motorradfahrer prallt mit einem Auto zusammen und verletzt sich schwer. Aktuell staut sich der Verkehr von Immenstadt bis kurz vor Missen-Wilhams.

Etwa gegen 16:40 Uhr hat sich am Dienstag in Immenstadt ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei berichtet, dass ein Auto auf der Missener Straße, an der Zufahrt zum Freibad am kleinen Alpsee, mit einem Motorrad zusammenstieß. Der Motorradfahrer wollte gerade ein anderes Fahrzeug überholen, als gleichzeitig das Auto auf die Missener Straße abbog.

Motorradfahrer bei Unfall in Immenstadt schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Motorrads schwer. Polizei, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Laut Polizei untersucht ein Sachverständiger den genauen Unfallhergang.

Sperrung und Stau zwischen Immenstadt und Missen-Wilhams

Wegen dem Unfall ist die Missener Straße in dem Bereich komplett gesperrt. Aktuell staut sich der Verkehr auf einer Länge von neun Kilometern von Immenstadt im Allgäu bis fast nach Missen-Wilhams. Wann die Straße wieder freigegeben wird, ist derzeit unklar.

Weitere Informationen folgen!