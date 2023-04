Am Dienstagvormittag ist es auf der A96 bei Stetten zu einem Unfall gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer wurde dabei verletzt. Die Autobahn ist aktuell gesperrt.

Der Unfall ereignete sich etwa um 9:30 Uhr nahe der Anschlussstelle Stetten an die A96. Wie ein Polizeisprecher all-in.de sagte, fuhr dort ein Fahrer eines Kleintransporters in Fahrtrichtung Lindau auf das Ende eines Staus auf. Der Kleintransporter krachte gegen einen Sattelzug, der am Stauende angehalten hatte.

Fahrer von Kleintransporter verletzt

Der Fahrer des Kleintransporters wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte laut dem Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West aber befreit werden. Er hat sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zugezogen.

Aktuell: Vollsperrung

Weiterhin ist die A96 aktuell in Fahrtrichtung Lindau voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen stehen dem Sprecher nach nämlich noch an. Wann die Autobahn wieder frei ist, ist noch nicht klar.

Weitere Informationen folgen!