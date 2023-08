Auf der A 96 und A 7 haben zwei Autofahrer Unfälle gebaut. Eine Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt. Beide Fahrer waren offenbar bei regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs und hatten die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren.

Der Polizei zufolge war die 29-jährige Schweizerin mit ihrem BMW auf der A96 in Richtung München unterwegs, als sie bei Westerheim nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hochfuhr.

Fahrzeug überschlägt sich

Anschließend überschlug sich das Fahrzeug, prallte gegen die Schutzplanke kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr musst die eingeklemmte Fahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte dann die schwerverletzte Frau in ein Klinikum. Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung des Unfallfahrzeuges musste die Polizei die Fahrbahn in Richtung München für knapp eineinhalb Stunden komplett sperren. Es entstand der Polizei zufolge ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Bei zu hohem Tempo aus der Kurve geflogen

Fast zeitgleich war ein 30-jähriger Mann auf der Überleitung am Autobahnkreuz Memmingen von München kommend in Richtung Ulm unterwegs. In einer Kurve verlor er bei zu hohem Tempo auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte nach links in die Schutzplanke.

Achse nach Unfall gebrochen

Durch die Kollision drehte sich das Auto und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Weil die hintere Achse laut Polizei durch den heftigen Anprall gebrochen war, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Aitrach war zur Absicherung der Unfallstelle in den Einsatz mit eingebunden. Es entstand hier ein Schaden von rund 16.000 Euro.

Die Polizei leitete gegen beide Unfallverursacher jeweils ein Bußgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ein.