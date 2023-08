Der Dauerregen am Montag hat auf den Allgäuer Straßen teils für Durcheinander gesorgt. Weil die Fahrbahn nass und die Geschwindigkeit oft nicht angepasst war, kam es zu mehreren Unfällen. Sechs Menschen wurden verletzt.

Verkehrsunfall in Weißenhorn: Auto überschlägt sich

Schon am Montagvormittag ereignete sich wegen dem Dauerregen im Allgäu ein Unfall. Eine Autofahrerin fuhr auf der Staatsstraße 2022 aus Richtung Weißenhorn kommend in Richtung Oberhausen. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam sie laut Polizei mit ihrem Fahrzeug auf der regennassen Straße nach rechts von der Straße ab. Anschließend überschlug sich ihr Auto und kam in einer Wiese zum Liegen. Die Frau wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei leicht verletzt. Sie kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

Unfall bei Starkregen in Günzburg

Wegen den starken Regenfällen übersah eine ältere Autofahrerin am Montagmittag bei der Ausfahrt vom Steppachweg auf die Augsburger Straße den Wagen einer jungen Frau. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Unfall auf regennasser Autobahn: Straßenverhältnisse auf A8 bei Elchingen falsch eingesetzt

Der Fahrer eines Autos schätzte am Montag die Straßenverhältnisse auf der A8 bei Elchingen falsch ein und parkte unfreiwillig in der Schutzleitplanke, berichtet die Polizei. Der 45-Jährige fuhr auf dem linken der drei Fahrstreifen und geriet aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Nachdem der Wagen mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand zusammenstieß, drehte sich das Fahrzeug erneut. Schließlich kam das Auto entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen aus der laut Polizei unfreiwillig gewählten Parklücke geschleppt. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

18-jähriger Autofahrer in Marktoberdorf verletzt: In geparktes Auto geschleudert

Am Montagabend wollte ein 18-jähriger Autofahrer von der Schwabenstraße in Marktoberdorf nach links in den Jörglweg einbiegen. Bei regennasser Fahrbahn brach ihm, weil er seine Geschwindigkeit nicht an die Verhältnisse angepasst hatte, das Heck aus. Daraufhin schleuderte er mit seinem Wagen in ein neben der Fahrbahn geparktes Auto. Der Fahrer wurde beim Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Verkehrsunfall in Illertissen: Drei Verletzte

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, fuhr eine 19-jährige Autofahrerin auf der Straße von Tiefenbach kommend in Richtung Gannertshofen. Auch sie hatte ihre Geschwindigkeit nicht an die Regenverhältnisse angepasst. Die Fahrerin verlor deshalb auf der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen geriet ins Rutschen und die Fahrerin verzog das Lenkrad nach rechts. Das Auto schlitterte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer ebenfalls 19-jährigen Fahrerin. Die Beifahrerin der Unfallverursacherin, sowie die Fahrerin und Beifahrerin des entgegenkommenden Autos, wurden jeweils leicht verletzt. Zwei Personen kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung von der Feuerwehr komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 25.000 Euro geschätzt.