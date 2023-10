Die Autobahnpolizei Memmingen ermittelt derzeit wegen zwei Unfallfluchten auf der A96. In beiden Fällern hatten am Donnerstag jeweils ein LKW-Fahrer bei Stetten und Mindelheim Unfälle verursacht und waren ohne sich um den Schaden zu kümmern weitergefahren.

LKW-Fahrer missachtet Stoppstelle bei Baustelle

Der erste Unfall ereignete sich der Polizei zufolge gegen 09:20 Uhr, als ein 56-jähriger Busfahrer die Anschlussstelle Stetten in Richtung Lindau passierte. Ein dort in den Baustellenbereich auffahrendes grünes Lkw-Gespann mit dem ausländischen Kennzeichen (LTK??) missachtete der Polizeimeldung zufolge die Stoppstelle und kollidierte seitlich mit dem Bus des 56-Jährigen. Ohne anzuhalten, setzte der unbekannte Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Lindau fort. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

LKW streift Pannenauto bei Mindelheim

Beim zweiten Unfall stand gegen 13:35 Uhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Auto auf Höhe Mindelheim in Fahrtrichtung München auf dem Pannenstreifen, weil sie einen Motorschaden hatte. Ihr Fahrzeug hatte sie laut Polizei ordnungsgemäß abgesichert. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Lkw geriet zu weit nach rechts und touchierte das Pannenfahrzeug auf der linken Seite, wobei der linke Außenspiegel abgerissen wurde.

Autofahrerin kommt mit Schrecken davon

Der unbekannte Lkw-Fahrer fuhr nach der Streifkollision einfach weiter. Die 24-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Ein Abschleppdienst konnte die Frau wenig später aus der Gefahrenzone bringen. Von dem Lkw liegt der Polizei momentan keine nähere Beschreibung vor.

Polizei bittet um Hinweise

In beiden Fällen ermittelt die APS Memmingen wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu einem der beiden Unfälle machen können sollen sich unter der Telefonnummer 08331/100-311 mit der Autobahnpolizei Memmingen in Verbindung setzen.