Am Samstagnachmittag sind im Bereich Füssen zwei Menschen bei zwei Radstürzen schwer verletzt worden. Beide waren mit einem E-Bike unterwegs.

Der erste Unfall ereignete sich in Weißensee bei Füssen. Eine 75-jährige Frau stürzte mit ihrem E-Bike an einer Steigung. Die Polizei geht davon aus, dass die körperliche Belastung des Anstiegs wohl zu schwer für die 75-Jährige war, sodass sie nahezu aus dem Stand umfiel. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Lenker verhakt

Der zweite Radsturz ereignete sich nahe Nesselwang. Zwei junge Radfahrer waren mit ihren E-Bikes auf einem einem steilen Feldweg unterwegs. Als den Radfahrern Fußgänger entgegenkamen, wollte der Ältere der beiden Fahradfahrer ausweichen. Dabei verhakten sich die Lenker der Radfahrer, woraufhin beide auf dem steilen Feldweg stürzten.

Schwere Schädelverletzung

Der Ältere musste mit Verdacht einer schweren Schädelverletzung, mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen werden. Der jüngere Radfahrer wurde mit einer Beinfraktur ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den älteren Radfahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.