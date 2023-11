Unfälle in Obergünzburg und Lindau: Autos erfassen Kinder (12,7) - Mädchen wird über Motorhaube geschleudert

Autofahrer haben am Dienstagabend zwei Kinder in Obergünzburg und Lindau erfasst. Beide Mädchen wurden mittelschwer verletzt.

Ein 12-jähriges Mädchen überquerte am Dienstagabend an einer schlecht beleuchteten Stelle die Kemptener Straße in Obergünzburg und wurde von einem Auto erfasst, berichtet die Polizei. Das Kind wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in eine nahegelegenes Krankenhaus. Am Auto entstand kein Sachschaden.

Mädchen rennt in Lindau plötzlich auf die Straße

Am selben Abend ereignete sich ein ganz ähnlicher Unfall in Lindau. Eine 61-jährige Autofahrerin fuhr gegen 18:30 Uhr die Friedrichshafener Straße in Richtung Aeschach entlang, als plötzlich ein siebenjähriges Mädchen auf die Straße sprang. Das Kind wollte die Fahrbahn überqueren, hatte dabei aber nicht auf den Verkehr geachtet, so die Polizei. Die Siebenjährige wurde angefahren und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Kind gehörte zu einer größeren Gruppe, die an Halloween unterwegs war, um Süßigkeiten zu ergattern. Die Polizei nahm den Verkehrsaufall auf.

Autofahrer fahren Kinder auf Zebrastreifen in Eriskirch udn Kaufbeuren an

Bereits am Montag und Sonntag hatten Autofahrer Kinder in Eriskirch und Kaufbeuren angefahren. Am Bodensee hatte eine 88-jährige Autofahrer ein Mädchen auf einem Zebrastreifen übersehen und es angefahren. Glücklicherweise kam das Mädchen laut Polizei aber glimpflich davon. Es wurde nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Einen Tag vorher hatte ein 27-jähriger Autofahrer ein Kind in Kaufbeuren erwischet. Das zehnjährige Kind überquerte gerade auf seinem Fahrrad einen Zebrastreifen in der Sudetenstraße, als es zum Unfall kam. Der Autofahrer legte zwar noch eine Vollbremsung hin, eine Kollision konnte er aber nicht mehr verhindern. Auch dieses Kind hatte jedoch Glück. Es blieb unverletzt.