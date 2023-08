Unfälle mit hohem Sachschaden haben ein Lkw- und zwei Autofahrer in Marktoberdorf, Memmingen und auf der A96 gebaut. Danach ergriffen sie die Flucht.

Ein Schaden von satten 10.000 Euro entstand am Dienstag zwischen 07:10 Uhr und 15:30 Uhr bei einem Unfall in der Johann-Georg-Fendt-Straße in Marktoberdorf. Auf einem Firmenparkplatz beschädigte ein Unbekannter ein Auto. Der Schaden erstreckt sich nach Angaben der Polizei über die komplette rechte Fahrzeugseite. Zeugen, die den Unfall beobachteten, sollen sich mit der Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040 in Verbindung setzen.

Betrunkene Autofahrerin fährt Verkehrszeichen um und flüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 08:00 Uhr auch in Memmingen. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr die Lindentorstraße Richtung Bahnhof entlang, als sie auf Höhe der Steinbogenstraße von der Fahrbahn abkam und über ein Verkehrszeichen fuhr. Als sie schließlich zum Stehen kam, stieg sie aus, lud die abgerissene Stoßstange ihres Autos ein und fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Kurze Zeit später entdeckte eine Polizeistreife die Autofahrerin am Tummelplatzweg, wo sie in ihrem Auto saß. Als sie die 24-Jährige befragten, stellten die Polizisten fest, dass sie deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Frau musste zur Blutentnahme. Die Polizisten stellten außerdem ihren Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf 5.400 Euro.

Lkw und Transporter stoßen auf der A96 bei Buchloe zusammen

Wie hoch der Sachschaden nach einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der A96 bei Buchloe ausfällt, ist dagegen noch nicht klar. Dort war am Mittwoch gegen 16:30 Uhr ein 40-jähriger Mann mit einem Kleintransporter auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs. Auf Höhe Holzhausen wollte er einen Lkw überholen. Der Transporter befand sich gerade knapp vor dem Lkw, da wechselte der Fahrer des Lkw plötzlich auf die linke Spur. Beide Fahrzeuge berührten sich seitlich. Obwohl der Fahrer des Transporters hupte und Lichtzeichen gab, konnte er den Fahrer des Kastenwagens nicht zum Anhalten bewegen.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte den Vorfall im Rückspiegel beobachtet und stellte sich als Zeuge zur Verfügung. Der 40-Jährige fuhr bei Buchloe von der Autobahn und erstattete Anzeige bei der Polizei. Über den Halter des Lkw gelang es der Polizei, den 39-jährigen Fahrer zu ermitteln. Die Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.