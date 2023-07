Zu mehreren Fahrradunfällen kam es am Dienstag im Oberallgäu, in Unterthingau und Mindelheim. Einige Radler wurden dabei schwer verletzt.

Am Dienstagvormittag bog ein 75-jähriger Radler laut Polizei in Sonthofen vom Stadionweg nach rechts in die Altstädter Straße ein. Er schaute dabei nach links - und übersah das Auto, das am rechten Straßenrand parkte.

Gegen Abend näherte sich ein Rennradfahrer in Fischen der Hauptstraße. An einer Kreuzung wollte er anhalten. Doch weil er nicht aus seinen Klickpedalen herauskam, stürzte er auf die Straße.

Fahrradfahrer verbremst sich in Burgberg in einer Kurve und stürzt

Wenig später fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Gemeinde Burgberg von Unterortwang zum Ortwanger Baggersee und verbremste sich in einer Rechtskurve. Der letzte Unfall an diesem Tag im Bereich der Polizeiinspektion Sonthofen ereignete sich in den frühen Nachtstunden in Sonthofen. Ein 40-jähriger Autofahrer bog von der Oststraße auf die Berghofer Straße ab und übersah dabei einen 25-jährigen Radler, der stadtauswärts unterwegs war. Er fuhr ihn um. Alle vier Radler mussten mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Radler wird in Unterthingau schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagabend auch ein 30-jähriger Fahrradfahrer in Unterthingau (Landkreis Ostallgäu) zu. Er stürzte auf einem Feldweg westlich von Beilstein. Trotz seiner schweren Verletzungen, gelang es ihm noch mit seinem Handy die Einsatzkräfte zu alarmieren und seinen genauen Standort durchzugeben. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Fahrradhelm, den er trug, dürfte ihn laut Polizei wohl vor weitaus schlimmeren Kopfverletzungen bewahrt haben.

Autofahrer übersieht Rennradler in Mindelheim

Mit leichten Verletzungen kam am späten Dienstagnachmittag dagegen ein Radler in Mindelheim davon. Er war laut Polizei auf dem Radweg neben der Landsberger Straße in Richtung Mindelheim unterwegs, als kurz vor der Kreuzung Landsberger Straße/ Allgäuer Straße ein Auto aus einer Nebenstraße kam. Der Autofahrer übersah den Radler, der jedoch schnell reagierte und so einen Frontalcrash verhinderte.

Der Fahrradfahrer streifte jedoch das Auto und stürzte dadurch trotzdem. Er wurde leicht an der rechten Schulter verletzt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf circa 500 Euro. Wie hoch der Schaden am Rennrad ist, ist noch nicht ganz klar. Ein Rettungswagen brachte den Rennradler ins Krankenhaus.