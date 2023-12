In den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen ist es am Donnerstag bei winterlichen Straßenverhältnissen zu mehreren Unfällen gekommen. Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer verletzt.

Autofahrerin baut nach Überholmanöver Unfall

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr auf der B 31n bei Überlingen ereignet hat. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hatte bei winterlichen Straßenbedingungen in Richtung Stockach mehrere Fahrzeuge überholt. Beim Einscheren verlor sie auf der nassen, mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen.

Fahrerin leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und drehte sich mehrfach bevor sie stehenblieb. Bei dem Unfall zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. An ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Fahrzeuge überschlagen sich bei Bodnegg - Autofahrerin verletzt

Aufgrund der Witterung mussten Polizei und Rettungskräfte am Donnerstag zu zwei Unfällen bei Bodnegg ausrücken. In beiden Fällen war jeweils ein Fahrzeug auf dem Dach gelandet. Der Polizei zufolge geriet zunächst eine 21-jährige Autofahrerin gegen 11:00 Uhr auf der L 326 zwischen Bodnegg und Tettnang in einer Linkskurve ins Rutschen und verlor anschließend die Kontrolle über den Wagen. Dieser überschlug sich an einer abschüssigen Stelle neben der Fahrbahn. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen, der vom Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Gegen 11:45 Uhr kam dann ein 52-Jähriger mit seinem Auto auf der winterglatten B 32 bei Kofeld ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einem Abhang. Der 52-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, an seinem Auto entstand ebenfalls ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Autofahrerin kollidiert mit Gegenverkehr

Verhältnismäßig glimpflich ist ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 09:45 Uhr bei Kißlegg ausgegangen. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin geriet zwischen Dürren und der Autobahnauffahrt wegen Schneeglätte ins Schleudern. Ihr Fiat drehte sich und prallte mit dem Heck gegen einen entgegenkommenden Opel. Anschließend krachte der Fiat in eine Leitplanke. Der 84-jährige Opel-Fahrer wurde laut Polizeibericht bei der Kollision leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Autofahrer kracht bei Pfullendorf gegen Baum - Beifahrer wird schwer verletzt

Unfälle in Sigmaringen und Umgebung

Auch rund um Sigmaringen haben sich zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen auf glatten Straßen mehrere Unfälle ereignet. Gegen Donnerstagmittag ist eine 21-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Gutenstein und Langenhart in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Der Polizei zufolge fuhr ihr Auto dabei einen Abhang hinunter. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeut auf etwa 3.000 Euro.

Etwa zur selben Zeit geriet auch ein 31-jähriger Skoda-Fahrer auf der L 455 zwischen Krauchenwies und Sigmaringendorf ins Schlingern. Im Anschluss prallte er neben der Fahrbahn gegen zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Der Sachschaden an seinem Wagen beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Am Donnerstagabend wollte der Fahrer eines Sprinters zwei andere Fahrzeuge auf der B 463 zwischen Sigmaringen und Nollhof überholen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Wagen fuhr mittig auf eine Leitplanke auf, überschlug sich und kam nach mehreren Metern in einem Graben auf dem Dach zum Liegen. Der 29-Jährige blieb unverletzt, obwohl der laut Polizeimeldung nicht angeschnallt war. Der Rettungsdienst brachte ihn dennoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Sprinter dürfte über 5.000 Euro betragen.

Am Freitagmorgen gegen 05:45 Uhr krachte es schließlich auf der B 313 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen. Eine 29 Jahre alte Autofahrerin geriet ebenfalls beim Überholen ins Rutschen und prallte in die Leitplanke. An ihrem Audi entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Auto prallt bei Beuron gegen Felsen

Glatte Straßenverhältnisse wurden am Donnerstagmorgen einer Volvo-Fahrerin zum Verhängnis. Die 18-jährige Fahranfängern war nach Angaben der Polizei gegen 08:00 Uhr auf der L 197 zwischen Beuron und Thiergarten nach links von der Straße abgekommen und mit einem Felsen kollidiert. Die 18-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Auto entstand allerdings ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Um den Wagen kümmerte sich der Abschleppdienst.

Unfall am Bahnübergang bei Hettingen

Auch zwischen Gammertingen und Hettingen baute eine Fahranfängerin auf der B32 wegen der winterlichen Straßenverhältnisse einen Unfall. Die 18-jährige Fiat-Fahrerin geriet gegen 07:00 Uhr im Bereich eines Bahnübergangs auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Dabei prallte sie der Polizei zufolge gegengegen ein Teilstück der Leitplanke sowie das Andreaskreuz des Bahnübergangs. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Glättebedingte Unfälle in Ostrach, Pfullendorf und Herdwangen-Schönach

Insgesamt rund 30.000 Euro Schaden wurden bei drei glättebedingten Unfälle in Ostrach, Pfullendorf und Herdwangen-Schönach verursacht. Die Unfälle ereignete sich alle im Laufe des Donnerstags.

Der Fahrer eines Peugeot verlor beim Überholen eines Lkw auf der L 195 zwischen Herdwangen-Schönach und Heidelbühl die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr drei Verkehrszeichen um, durchbrach die Hecke und den Zaun eines Anwohners und blieb auf seinem Grundstück liegen. Auf den 25-Jährigen kommt nun ein Bußgeld zu.

Gegen 12:45 Uhr baute ein Fahranfänger auf der L 194 zwischen Ostrach und Pfullendorf ebenfalls bei einem Überholmanöver einen Unfall. Auch er kam auf glatter Fahrbahn ins Schlingern und prallte mit seinem Wagen in das Fahrzeugheck eines Renault und anschließend in die Schutzplanke. Sein Mercedes musste abgeschleppt werden.

Am Nachmittag geriet schließlich ein 69-Jähriger mit seinem Skoda ins Schleudern und kollidierte auf der Kreisstraße zwischen Ostrach und Ulzhausen mit einem Leitpfosten und dem VW einer Vorausfahrenden. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden allein bei diesem Unfall auf rund 20.000 Euro.