Wegen des anhaltenden Schneefalls und Eisregens ist es am Donnerstag erneut zu zahlreichen Unfällen auf Allgäuer Straßen gekommen. Vor allem in den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu, Neu-Ulm und Günzburg hat es gekracht. Im Ostallgäu haben auch umgestürzte Bäume für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Autofahrerin rutscht bei Wertach von der Fahrbahn

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 23-Jährige die Bundesstraße 310 zwischen Wertach und Unterjoch. Nach Angaben der Polizei geriet sie gegen 13:45 Uhr mit ihrem Auto wegen der glatten Straßenverhältnisse ins Rutschen. Anschließend kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Am Auto sowie am Leitpfosten entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 2.000 Euro.

Unfälle in Ruderatshofen

Auch in Ruderatshofen im Ostallgäu ist es auf schneeglatten Fahrbahnen zu Unfällen gekommen. Am Donnerstagvormittag war eine 64-jährige Autofahrerin der Polizei zufolge bei Schneeglätte die Marktoberdorfer Straße ortsauswärts zu schnell gefahren. Als sie in die neue Umgehungstraße einfahren wollte bremste an der Einmündung ab. Dabei geriet sie ins Rutschen und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Auto, das auf der Kreisstraße OAL 7 Richtung Kaufbeuren unterwegs war. Die 35-jährige Fahrerin des Wagen wurde leicht verletzt und konnte nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Durch den Zusammenstoß wurde eines der Autos in die Leitplanke geschleudert. An beiden Wagen sowie an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro.

Am Nachmittag ist eine weitere Autofahrerin bei Ruderatshofen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verunfallt. Die 30-Jährige war auf der Kreisstraße von Ruderatshofen in Richtung Aitrang unterwegs. Kurz nach dem Ortschild Ruderatshofen geriet die Autofahrerin bei winterlichen Straßenverhältnissen im Kurvenbereich ins Rutschen. Anschleißend kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 1.000 Euro.

Verkehrschaos in Kaufbeuren und im Ostallgäu

Am verschneiten Donnerstagnachmittag kam es aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse zu mehreren Blechschäden in Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu. Gegen 12:45 Uhr fuhr ein 35-jähriger Autofahrer am Ölmühlhang in Kaufbeuren in Richtung Ortsausgang. Wegen des für die winterlichen Straßenverhältnisse zu hohen Tempos kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Dabei krachte er laut Polizei gegen ein Verkehrszeichen und einem Brückengeländer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Um 13:15 Uhr blockierte eine 45-jährige Autofahrerin die Umleitungsstraße in Richtung Klinikum Kaufbeuren. Polizisten konnten das Fahrzeug zu Fuß anschieben. Hierbei kam es rund 20 Minuten lang zu Verkehrsbehinderungen.

Kurze Zeit später kam es in der Mauerstettener Straße am Anstieg zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Mann war mit seinem Auto , auf dem der Polizeimeldung zufolge noch Sommerreifen montiert waren, aufgrund schneebedeckter Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er die Wagen eines 24-Jährigen und einer 34-Jährigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 50.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet ein empfindliches Bußgeld.

Gegen 14:15 Uhr kam es in Mauerstetten zu einem weiteren Glätteunfall. Dieses Mal geriet eine Autofahrerin wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Die 44-Jährige war beim Abbiegen auf die Hausener Straße im Kreuzungsbereich auf die Gegenfahrbahn gerate. Dabei kollidierte sie mit einer entgegenkommenden 43-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sie erwartet nun ein Bußgeld wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

Im Jeschkenweg krachte gegen 14:30 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin aufgrund Glätte gegen einen Zaun. Der Polizei zufolge war sie trotz des Wintereinbruchs noch mit Sommerreifen unterwegs. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2.400 Euro. In der Neubaugasse kollidierte um 14:40 Uhr schließlich eine 63-jährige Autofahrerin mit einem geparkten Auto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Bäume blockieren Straßen im Ostallgäu

Am Donnerstagnachmittag erreichten die Polizei Marktoberdorf mehrere Anrufe, dass ein Baum aufgrund Schneelast bei Kraftisried auf die B12 gefallen sei. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer meldete zudem, dass er mit diesem Baum kollidiert war. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kraftisried beseitigten vor Ort den Baum, dazu musste die B12 kurzzeitig in Fahrtrichtung Kempten komplett gesperrt wurde. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum entstand am Lkw ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Auch in Jengen hat am Donnerstagabend ein Baum die Strecke zwischen Beckstetten und Rieden blockiert. Auch in diesem Fall war die Fichte der Polizeimeldung zufolge wegen der Schneelast auf die Fahrbahn gestürzt. Zum Glück wurde niemand verletzt, es kam auch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen, da der Baum von der Feuerwehr Beckstetten schnell von der Straße entfernt werden konnte.

Glätteunfälle in Krumbach

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Krumbach kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch zu zwei Unfällen. In beiden Fällen sind die jeweiligen Fahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn mit ihren Fahrzeugen von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei entstand dabei an den Autos und verschiedenen Verkehrszeichen ein Schaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Transporter kippt auf A7 um

Auf der A7 geriet am Donnerstagabend bei Schneefall ein Kleintransporter bei Neu-Ulm ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite. Laut Angaben der Polizei kam der 3,5 Tonnen schwere Transporter quer zur Fahrtrichtung auf der A7 zum Liegen.

Winterreifen in schlechtem Zustand

Die Beamten stellten fest, das der Transporter trotz anhaltendem Schneefall an der Vorderachse noch Sommerreifen montiert hatte und das Profil der Winterreifen auf der Hinterachse unter 1,6 Millimetern lag. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 20.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Elchingen vor Ort. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Zwei Autofahrer verlieren Kontrolle bei Illertissen und Altenstadt

Auch bei Illertissen und Altenstadt hat es auf der A 7 mehrmals gekracht. Am Donnerstagabend befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Audi die A 7 in Richtung Würzburg. Auf Höhe des Parkplatzes Tannengarten-Ost kam er mit seinem Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und blieb dann auf dem linken Fahrstreifen liegen. Glücklicherweise wurde er bei dem Unfall nicht verletzt. Die linke Seite seines Audi war jedoch aufgrund der Kollision mit der Schutzplanke stark beschädigt, der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.

Weniger Glück hatte ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer. Er war ebenfalls auf der A 7 in Richtung Würzburg unterwegs, als er nach einem Überholvorgang kurz nach Illereichen auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem er einen Leitpfosten überfahren hatte, überschlug sich der Mercedes mehrmals und durchbrach den Wildschutzzaun.

Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt aus seinem Fahrzeug befreit und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Über die Art seiner Verletzungen ist laut Polizei derzeit noch nichts bekannt. Sein total beschädigtes Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 50.000 Euro, am Wildschutzzaun und den Leitpfosten etwa 2.000 Euro.