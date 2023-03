Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einen Lebenmittelmarkt in Baindt (Landkreis Ravensburg) überfallen. Eine Fahndung nach dem Täter blieb nach Angaben der Polizei ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt nun.

Der Unbekannte betrat demnach am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr den Lebensmittelmarkt in der Fischerstraße in Baindt und forderte vom Angestellten unter Androhnung von Gewalt Geld, wie dieser berichtet. Als der 18-Jährige dem Unbekannten das Geld gegeben hatte, flüchtete er.

Die Polizei fahndete sofort nach dem Unbekannten - doch zunächst ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt nun.