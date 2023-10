Einen Schaden von 3.000 Euro hat ein Unbekannter am Wochenende in Bidingen verursacht. Er schüttete zwei Traktoren Zucker in den Tank.

Der Unbekannte schlug nach Angaben der Polizei zwischen Freitag, 29. September 2023, 20:00 Uhr und Samstag, 30. September 2023, 08:30 Uhr im Bidinger Ortsteil Langweid zu. In diesem Zeitraum schüttete er Zucker in den Tank zweier Traktoren.

Polizei Marktoberdorf sucht nach Zeugen

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und müssen nun aufwändig gewartet werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 3.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter unter der Telefonnummer 08342/96040 wenden.