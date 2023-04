Aus einem Auto heraus hat ein Unbekannter am Sonntag in Geislingen (Baden-Württemberg) mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgegeben. In den vergangenen Wochen kam es im Großraum Stuttgart immer wieder zu Schießereien.

Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 3 Uhr ein dunkles Auto in der Überkinger Straße in Richtung Innenstadt. Eine Frau, die in der Karl-Grube-Straße unterwegs war, sah, wie aus dem Beifahrerfenster mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Anschließen fuhr das Auto weiter.

Kein Zusammenhang mit weiteren Schießereien im Großraum Stuttgart

Zahlreiche Polizisten fahndeten anschließend nach dem unbekannten Fahrzeug. An der Stelle, die die Zeugin beschrieben hatte, fand die Polizei fünf leere Patronenhülsen, die von einer Schreckschusswaffe stammten. Ein Zusammenhang mit anderen Schießereien, die in den vergangenen Wochen gehäuft im Großraum Stuttgart vorgekommen sind, besteht nicht. Dafür liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.