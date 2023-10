Wegen einer kaputten Telefonleitung, könnten Einwohner von Apfeltrang aktuell Störungen beim Telefonieren haben. Ein Unbekannter hatte die Leitung umgerissen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde an der Ortsverbindungsstraße Zum Holdersberg zwischen Ebenhofen und Apfeltrang laut Polizei eine Telekommunikationsleitung durch einen unbekannten Täter niedergerissen und stark beschädigt. Die Polizei vermutet, dass ein höheres Fahrzeug an der tiefhängenden Leitung hängen blieb und dabei zwei der Masten umriss. Etwa 200 Meter Kabel lagen dadurch auf der Straße beziehungsweise hingen in einem Baum fest. Die Feuerwehr Apfeltrang entfernte das Kabel und räumte die Straße.

Laut Polizei ist in dem Gebiet mit Störungen in der Telekommunikation zu rechnen. Hinweise zu einem möglichen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter 08342/96040 entgegen.