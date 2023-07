In Neu-Ulm hat ein unbekannter Autofahrer am Freitagmorgen einen Unfall gebaut. Anschließend montierte er die Kennzeichen an seinem Fahrzeug ab und flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagmorgen wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm ein verunfallter und zurückgelassener PKW im Bereich der Memminger Straße mitgeteilt. Wie sich im Rahmen der entsprechenden polizeilichen Aufnahme herausstellte, befuhr ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr die Memminger Straße, verunfallte auf Höhe des Dietrich Theaters und geriet in diesem Zusammenhang auf den dortigen Geh- und Radweg. Schließlich kam das Auto mit einem erheblichen Schaden mittig auf der Memminger Straße zum Stehen.

Fahrer lässt Auto mitten auf der Fahrbahn stehen

Im Anschluss montierte der bislang unbekannte Fahrer die Kennzeichen ab, versperrte den Wagen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Da sowohl der Unfallhergang, als auch die Eigentumsverhältnisse des Autos nicht geklärt werden konnten, stellte die Polizei das Fahrzeug sicher und ließ es abschleppen. Während der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es zu kurzzeitigen Verkehrsstockungen.

Über 7.000 Euro Schaden

Nach derzeitigem Stand dürfte sich der Sachschaden am Auto auf knapp 7.000 Euro und der Schaden an der Fahrbahn und am Geh- und Radweg auf ca. 500 Euro belaufen. Mögliche Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden.