Am Freibergsee in Oberstdorf soll am Samstag ein unbekannter Mann Kinder angesprochen haben. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht nach einer Zeugin.

Wie die Polizei Oberstdorf mitteilt, soll ein 65-jähriger Mann am Samstag, den 15. Juli am Freibergsee drei Kinder "in verdächtiger Weise" angesprochen haben. Um den Vorfall zu prüfen bittet die Polizei jetzt Zeugen, sich bei ihnen unter der Telefonnummer 08322/96040 zu melden. Insbesondere soll eine Frau Zeugin des Vorfalls gewesen sein. Auch diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Oberstdorf zu melden.