Am Dienstag soll ein Mann in Pfullendorf vor den Augen eines Kindes onaniert haben. Die Polizei sucht jetzt den Unbekannten und bittet um Hinweise.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall am Dienstagmittag im Bereich des Jahnwegs/Gärtnersbergs. Der Unbekannte soll an einer Treppe am Rand eines Waldstücks gestanden haben. Dort soll er onaniert haben, als das Kind ihn entdeckte. Später vertraute sich das Kind seinen Eltern an.

Beschreibung des Mannes

Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und eine Glatze mit kurzgeschorenen Haaren sowie Haarkranz und Wangenbart gehabt haben. Er soll zudem ein rotes T-Shirt und eine kurze dunkle Hose und eine Brille getragen haben.

Die Kriminalpolizei Sigmaringen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07571/104-0 um Hinweise auf den Unbekannten.