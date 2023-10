In Weingarten hat ein Mann am Dienstagvormittag ein elfjähriges Mädchen angegriffen, dass in der Fußgängerzone Fahrrad gefahren war. Offenbar regte sich der Mann sosehr über das Kind auf, dass er ihm einen Faustschlag auf den Oberkörper verpasste.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11:40 Uhr in der Karlstraße. Offenbar missfiel dem Mann, dass das Mädchen in der Fußgängerzone mit ihrem Rad fuhr. Als er ihr mit der Faust auf den Oberkörper schlug stürzte das Mädchen.

Mädchen leicht verletzt

Der Polizei zufolge wurde die 11-Jährige bei dem Angriff leicht verletzt. Der ältere Mann soll eine blaue Jacke, blaue Jeans und Joggingschuhe getragen haben. Er soll außerdem einen grauen Bart und graue Haare gehabt haben und sei in Begleitung einer Frau gewesen sein.

Zeugenaufruf

Die Polizei in Weingarten bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, sich unter der Telefonnummer 0751/803-6666 zu melden.