Die Radmuttern eines Tanklasters wurden in der Nacht auf Dienstag auf einem Firmengelände in Neu-Ulm gelöst. Nun ermittelt die Polizei.

Radschrauben wurden zwischen Montag, 4. Dezember 2023, 18 Uhr und Dienstag, 5. Dezember 2023, 6 Uhr an einem Tanklaster gelöst, der auf einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) stand, berichtet die Polizei.

Fahrer bemerkt gelöste Radmuttern gerade noch rechtzeitig

Der Fahrer war mit dem Lkw bereits einige Kilometer unterwegs, als er ein Vibrieren am Lenkrad bemerkte. Er hielt seinen Tanklaster an, um nach dem Rechten zu sehen - und stellte fest, dass an einem Rad die Radmuttern gelöst worden waren. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 in Verbindung setzen.