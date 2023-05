Ein unbekannter LKW-Fahrer hat am Mittwochnachmittag einen Unfall auf der A96 bei Mindelheim verursacht und dabei einen fünfstelligen Schaden verursacht.

Nach Angaben der Autobahnpolizei in Memmingen war der 46-jähriger Fahrer eines Sattelzugs gegen 16 Uhr auf der A96 in Richtung München unterwegs. Auf Höhe der Stadt Mindelheim wurde er dann von einem anderen Sattelzug überholt. Bevor dieser an dem Fahrzeug des 46-Jährigen vorbei gefahren war, zog dessen Fahrer plötzlich auf die rechte Spur. Um einen Unfall zu verhindern, musste der 46-Jährige stark abbremsen. Dabei fuhr ihm jedoch ein 31-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf.

Fünfstelliger Sachschaden nach Unfall auf A96 bei Mindelheim

Der 31-Jährige wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kleintransporter wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Fahrer des unbekannten Sattelzugs ein.

Polizei sucht Fahrer des ausländischen Sattelzugs

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich um einen Sattelzug mit hellem Planenaufbauch. Das Fahrzeug war mit ausländischer Zulassung auf der A96 in Richtung Fahrtrichtung München unterwegs. Mögliche Zeugen sollen sich bitte bei der Autobahnpolizei in Memmingen melden. Die Telefonnummer lautet 08331/100-311.