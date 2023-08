Die Polizei in Buchloe ermittelt derzeit in einem Fall von illegaler Müllentsorgung. Ein Unbekannter hat unter anderem Farbeimer, Metall- und Holzabfälle einfach am Straßenrand abgelegt.

Der bislang unbekannte Täter entsorgte den Müll an der Ortsverbindungsstraße von Buchloe nach Kleinkitzighofen. Dabei legte er unter anderem zwei Eimer mit Farbe, ein Brett mit mehreren Nistkästen darauf, sowie Holz und Metallabfälle unter Bäumen ab.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Buchloe hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, soll sich die unter der Telefonnummer 08241/9690-0 oder per E-Mail unter pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de bei der Polizei melden.