In Memmingen sucht die Polizei nach einem flüchtigen Fahrraddieb. Der Unbekannte hatte am Mittwoch das Fahrrad eines 12-Jährigen geklaut. Ein anderer Radfahrer verfolgte daraufhin den Dieb.

Der bislang unbekannte Täter hatte der Polizeimeldung zufolge am Mittwoch gegen 17:25 Uhr am Kaufland in der Fraunhoferstraße ein unversperrtes Mountainbike der Marke Cube geklaut. Als der 12-jährige Besitzer den Diebstahl bemerkte, rief er seine Mutter und die Polizei an.

Täter fährt an Mutter des Besitzers vorbei

Die Mutter befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Nähe in der Donaustraße auf Höhe des Ärztehauses, als der Dieb zufällig mit dem Rad ihres Sohnes vorbeifuhr. Die Mutter konnte wegen der Verkehrslage den Täter nicht verfolgen. Allerdings gelang es ihr einen 20-jährigen Radfahrer zur Verfolgung zu animieren.

Fahrraddieb flüchtet zu Fuß

Der junge Mann folgte dem flüchtigen Fahrraddieb bis in die Schlachthofstraße und konnte ihn dort zum Anhalten zwingen. Der Täter ließ schließlich das geklaute Mountainbike zurück und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 20 Jahre alt

Knapp 180 Zentimeter groß

Schlank, blonde Haare

Er trug eine rote Jogginghose und einen schwarzen Pullover

Die Polizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Diebstahl oder die Verfolgung beobachtet haben sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei ihnen zu melden.