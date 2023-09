Einen Gullydeckel hat ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag aus einer Straße in Illertissen gehoben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Unbekannte hob laut Polizei in der St.-Johannes-Straße in Illertissen-Betlinshausen einen Gullydeckel aus der Fahrbahn, so dass der Schacht darunter offen stand. Für Fußgänger und den Fahrzeugverkehr ist das gefährlich. Trotzdem kam es nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zu keinem Unfall.

Polizei in Illertissen sucht nach Zeugen

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am Samstagmorgen den offenen Schacht und verständigte die Polizei. Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich an die Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/ 96510 wenden.