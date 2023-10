Ein noch unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen eine Schülerin in Füssen belästigt. Das Mädchen vertraute sich einem Lehrer an.

Am Mittwochmorgen hat ein noch unbekannter Mann eine Schülerin in Füssen sexuell belästigt. Laut der Polizei war die Jugendliche mit anderen Schülerinnen unterwegs und wollte gegen 7:30 Uhr noch schnell etwas in einem Geschäft in der Luitpoldstraße in Lindau einkaufen. Dazu trennte sich die Schülerin von ihren Freundinnen.

Schülerin in Füssen wird Opfer: Unbekannter Exhibitionist zeigt Geschlechtsteil

Daraufhin kam der Jugendlichen ein Mann entgegen und zog plötzlich die Hose herunter. Der Täter zeigte der Jugendlichen demonstrativ sein Geschlechtsteil. Die Schülerin ging daraufhin zur Schule und vertraute sich erst einige Zeit später einem Lehrer an.

Beschreibung des Täters

Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann handeln. Nach Angaben der Polizei habe der Mann ein "indisches" Aussehen und ist etwa 180 cm groß. Er trug einen sogenannten Boxerhaarschnitt mit schwarzen Locken und sehr kurzen Haaren. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Rucksack. Die Polizei Füssen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08362/91230.