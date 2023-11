In Wangen und Neuravensburg ist zwischen Freitag und Montag in zwei Firmengebäude eingebrochen worden. Die Polizei geht davon aus, dass in beiden Fällen ein und derselbe Täter eingebrochen ist.

Der Polizei Ravensburg zufolge verschaffte sich der Einbrecher zwischen Freitagabend und Montagmorgen zunächst gewaltsam Zugang zu den Büroräumen einer Firma in der Kellerbühlstraße. Dort stahl er neben Bargeld auch weitere Wertgegenstände.

Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach er dann ebenfalls mit Gewalt das Fenster eines Betriebs in der Straße "Föhlschmitten" auf und gelangte so in die Betriebsräume. Auch hier entwendete der unbekannte Täter laut Polizei Bargeld. In beiden Fällen konnte der Täter unerkannt entkommen. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07522/984-0.