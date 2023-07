In Memmingen ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckerei eingebrochen. Der Täter klaute dabei Geld und verursachte einen hohen Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Einbruch zwischen Sonntag 17:45 Uhr und Montag 05:30 Uhr in einer Bäckereifiliale in der Schönfeldstraße. Obwohl die Wochenendeinnahmen in einem Tresor aufbewahrt wurden, konnte der nächtliche Einbrecher das gesamte Geld klauen und unerkannt entkommen.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei schätzt den Schaden, den der Täter bei dem Einbruch verursachte, auf mindestens 2.000 Euro. Die Kripo Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0.