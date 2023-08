In Kempten ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte eingebrochen. Dabei klaute er einen der beiden Sparklubautomaten.

Laut Polizei ereignete sich der Einbruch gegen 23:30 Uhr in der Gaststätte "Goldene Traube" in der Memminger Straße. Der unbekannte Täter durchsuchte die Gasträume nach Bargeld. Dabei brach er einen der beiden Sparklubautomaten auf und klaute das darin enthaltene Bargeld. Den zweiten nahm er mit und konnte unerkannt flüchten.

Zeugenaufruf

Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von knapp 300 Euro. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0831/9909-0 um Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Zweiter Einbruch innerhalb weniger Tage

Es ist bereits der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage, in denen ein unbekannter Täter in eine Gaststätte einbricht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stieg ein Einbrecher auch in eine Gaststätte in Görisried ein und klaute auch hier die Einnahmen aus einem sogenannten "Sparklubautomaten". Sparklubs gibt es bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts und gelten als Vorläufer von Kreditinstituten oder Banken. In den Automaten, die in Gaststätten, Schulen oder Läden aufgehängt waren, konnte man in nummerierte Schlitze Bargeld einwerfen.