In Memmingen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung an drei geparkten Autos. Der unbekannte Täter hatte unter anderem den Lack zerkratzt, Reifen zerstochen sowie Türgriffe und einen Außenspiegel abgerissen.

Der Polizei wurden die Sachbeschädigungen am gestrigen Donnerstag gemeldet. Der Täter hatte der Polizeimeldung zufolge im Zeitraum zwischen Montag, 13. November, 08:00 Uhr, und Dienstag, 14. November, 20:00 Uhr einen vor einem Anwesen in der Reichlinstraße 8 geparkten schwarze VW Eos zerkratzt.

Reifen zerstochen und Türgriffe abgerissen

Am frühen Donnerstagmorgen zerstach der Unbekannte vor dem Anwesen in der Hadwigstraße 14 an einem gelben Nissan die Reifen auf der Fahrerseite. Der Polizei zufolge wurden noch die Türgriffe an der Beifahrerseite abgerissen. In derselben Straße wurde noch bei einem schwarzen VW Golf der rechte Außenspiegel abgerissen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer etwas im genannten Tatzeitraum beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei der Polizei Memmingen melden.