In Leutkirch haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Reifen an acht Autos zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Täter hatten der Polizei zufolge in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Kurzen Straße und in der Bauhofgasse zugeschlagen. An insgesamt acht Fahrzeugen hatten die Täter die Reifen zerstochen. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07561/8488-0 bei der Polizei melden.