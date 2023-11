In Leutkirch haben Unbekannte am Dienstagabend einen Schachtdeckel in die Eschach geworfen. Kurz darauf klauten sie auch die Absicherung des Schachtes. Die Polizei bittet um Hinweise

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 21:00 Uhr im Kronengässle. Unbekannte hatten einen Schachtdeckel ausgehoben und in den Fluss Eschach geworfen. Eine alarmierte Polizeistreife sicherte die dadurch entstandene Öffnung mit einem "Triopan", einem dreibeinigen Faltsignal ab.

Zeugenaufruf

Im Laufe der Nacht entwendeten dann bislang unbekannte Täter auch das Dreibein. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Diebstahls. Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des "Triopans" geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07561/8488-0 melden.