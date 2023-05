Zu einem kuriosen Vorfall ist es in Bolsterlang gekommen. Während der 150 Jahr-Feier der Feuerwehr warfen Unbekannte ein Auto um.

In der Nacht auf Sonntag warfen Unbekannte in der Flurstraße in Bolsterlang einen blauen Skoda Fabia um, der zur 150 Jahr Feier der Freiwilligen Feuerwehr Bolsterlang vor dem Festzelt geparkt war. Das berichtet die Polizei.

Täter stellen Auto in Bolsterlang wieder auf und hinterlassen 60 Euro sowie ein Busticket

Anschließend packte die Täter aber wohl doch das schlechte Gewissen. Sie stellten das Auto nämlich wieder auf. Und nicht nur das. Vermutlich als Wiedergutmachung hinterließen die unbekannten Täter 60 Euro und ein Busticket an der Windschutzscheibe. Doch damit kommen sie nicht annähernd an den Schaden heran, den sie mit ihrer Aktion verursacht haben. Der beläuft sich nämlich auf ca. 3000 Euro.

Polizei Sonthofen sucht Zeugen

Die Polizei sicherte entsprechende Spuren. Außerdem sucht sie Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 08321/66350 bei der Polizeiinspektion Sonthofen melden.