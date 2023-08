Zu einem munteren Kennzeichentausch kam es in der Nacht auf Dienstag in Marktoberdorf. Die Polizei ermittelt nun.

Unbekannte montierten laut Polizei in der Nacht auf Dienstag an der Gschwenderstraße in Marktoberdorf mehrere Autokennzeichen ab und brachten sie an anderen Autos wieder an. Der Polizei gelang es, die meisten Kennzeichen den richtigen Besitzern zuzuordnen. Ein Kennzeichen blieb bislang aber verschwunden.

Die Polizei ermittelt nun. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08342/96040 melden.