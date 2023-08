Drei Verkehrsinseln haben Unbekannte in nur einer Nacht in Türkheim von der Straße entfernt. Die Täter gingen wohl mit schwerem Gerät vor.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter die drei Verkehrsinseln in der Uferstraße in Türkheim demontiert. Die Unbekannten arbeiteten laut Polizei vermutlich mit einem schweren Gerät. Sie entfernten die Inseln von der Straße, hoben sie beiseite und setzten sie im Grünstreifen neben der Fahrbahn ab. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Waren die Täter von den Verkehrsinseln in Türkheim genervt?

Ob die Täter Autofahrer waren, die von den Inseln genervt waren, beziehungsweise warum die Unbekannten solch einen Aufwand betrieben, ist unklar. Die Polizei sucht jedoch Zeugen. Zeugenhinweise können an die Polizei in Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800 gerichtet werden.