Drei stark vermüllte Grillplätze wurden am Mittwoch in einem Wald nahe Dietmannsried entdeckt. Weil auch Brandgefahr für den Wald bestand, ermittelt die Polizei.

Zeugen entdeckten am Mittwochnachmittag in einem Waldstück bei Heusteig nahe Dietmannsried (Oberallgäu) drei stark vermüllte Grillplätze. Am Vortag war der Wald laut den Zeugen noch sauber. Aufgrund des vielen Mülls geht die Polizei davon aus, dass eine größere Personengruppe für die Verschmutzung verantwortlich ist.

Offenes Feuer sorgte für Brandgefahr im Wald bei Dietmannsried - Polizei ermittelt

An einer der Grillstellen stieß die Polizei zudem auf verkohlte Äste. Die können laut Polizei nur durch ein offenes Feuer so verkohlt worden sein. Die Polizeiinspektion Kempten nahm die Ermittlungen aufgrund mehrerer im Raum stehender Ordnungswidrigkeiten auf. Außerdem bestand durch das offene Feuer Brandgefahr für den Wald, was ein Vergehen darstellt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0831/99090 wenden.