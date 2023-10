In Isny haben unbekannte Täter einen Radlader geklaut und damit eine Spritztour unternommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Radlader war auf einer Baustelle in der Kastellstraße abgestellt. Die bislang unbekannte Täter sollten laut Polizei am Wochenende ihre verbotene Spritztour gemacht haben. Der Besitzer hatte am Montagmorgen das Fehlen des Radladers festgestellt und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden das Fahrzeug im Rahmen einer Fahndung auf Höhe des Kleintierzuchtvereins.

Fahrzeug ist unbeschädigt

Das Gefährt war der Polizei zufolge unbeschädigt und die Beamten gaben es an den Besitzer zurück. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die im Zeitraum zwischen Samstag mittags und Montag früh Personen in einem Radlader beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny melden.