In der Freinacht haben Unbekannte ein Geschwindigkeitsmessgerät und zwei Verkehrsspiegel in Roßhaupten gestohlen.

Der oder die Täter schlugen nach Angaben der Polizei in der Nacht auf den 1. Mai zu. Die Unbekannten stahlen demnach nahe des Weidachwegs eine elektronische Geschwindigkeitsmessanlage. Außerdem klauten sie zwei Verkehrsspiegel. Einer hing an der Raiffeisenstraße zur Einmündung Flachsweg. Der andere war an der Einmündung Am Roten Kreuz und Lussestraße angebracht.

Polizei Füssen bittet um Hinweise

Um die Sachen abmontieren zu können, mussten die Diebe Werkzeug dabei gehabt haben, betont die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei Füssen hofft jetzt auf die Hilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 08362/91230 entgegen.