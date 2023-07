Mysteriöser Diebstahl in St. Ingert im Saarland: Unbekannten buddelten ein frisches Grab auf und stahlen die Urne eines Verstorbenen.

Ein mysteriöser Diebstahl beschäftigt die Polizei in St. Ingbert im Saarland: Dort haben Unbekannte auf einem Friedhof eine Urne ausgegraben und mitgenommen.

Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum 23. Juni 2023 gegen 9 Uhr und 14. Juli 2023 gegen 7 Uhr einem Friedhof in der Dr. Schulthess-Straße in St. Ingbert-Mitte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei öffneten die bislang unbekannten Täter das Grab durch Ausheben der Erde, entnahmen anschließend die Urne und bedeckten das Grab dann wieder mit Erde, sodass optisch der Anschein erweckt wurde, dass sich die Urne noch darin befindet.

Festgestellt wurde das Fehlen so erst am Freitag durch einen Mitarbeiter des Friedhofes. Die Urne war erst vor wenigen Wochen in das Grab eingelassen, so die Polizei weiter. Um wen es sich bei dem oder der Verstorbenen handelte, teilten die Fahnder nicht mit.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe auf.

Urne aus Grab gestohlen: Polizei ermittelt

Sollten Zeugen Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Rufnummer 06894-1090 gebeten. St. Ingbert ist eine Stadt mit rund 35.000 Einwohnern im Saarland.

Störung der Totenruhe ist eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch. In § 168 StGB heißt es wörtlich: "Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teile des Körpers eines verstorbenen Menschen, eine tote Leibesfrucht, Teile einer solchen oder die Asche eines verstorbenen Menschen wegnimmt oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."