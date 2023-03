Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch im Stadtgebiet von Weingarten Luft aus mehreren Autoreifen gelassen. Die Unbekannten manipulierten die Reifen teilweise derart, dass sie langsam und stetig Luft verloren. Nun ermittelt die Polizei.

Insgesamt vier Autobesitzer gaben bei der Polizei an, dass sich in der Nacht auf Mittwoch Unbekannte an ihren Autos zu schaffen gemacht hatten. Diese waren im Bereich der Haydn-, Beethoven- und Lazarettstraße geparkt.

Betroffene sollen sich bei Polizei melden

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei entstand an den Autos kein Schaden. Allerdings legten die Unbekannten teilweise Linsen auf die Ventile der Reifen, auf die sie dann die Abdeckkappen setzten. Auf diese Weise sollten die Reifen langsam und stetig Luft verlieren. Das Polizeirevier Weingarten prüft aktuell, ob sich die Täter damit strafbar gemacht haben.

Wer bemerkt, dass an seinem Auto ebenfalls Luft abgelassen worden war, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0751/8036666 melden.