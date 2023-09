Die Polizei in Weißensberg ermittelt in einem eher seltsamen Diebstahl. Zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte von einer Baustelle eine Rüttelplatte gestohlen. Dafür luden sie 30 Altreifen auf der Baustelle ab.

An der Baustelle bei der B 12 in Wildberg wurde der Polizeimeldung zufolge im Zeitraum vom Freitag, 13:00 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr, eine 250 Kilogramm schwere Rüttelplatte geklaut. Der oder die Täter hatten dafür 30 Altreifen an der Baustelle abgekippt.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Lindau ermittelt und geht derzeit davon aus, dass der Diebstahl mit einem Lkw und einem Kran durchgeführt wurde. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100, in Verbindung zu setzten.