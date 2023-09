Eine unbekannte Frau hat einfach einen Hund in Neu-Ulm mitgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.

Bereits seit Dienstag, 26. September gegen 15 Uhr fehlt in Neu-Ulm jede Spur von einem vermissten Hund. Der 31-jährige Besitzer des Tieres hatte den Hund während eines Einkaufs vor einem Verbrauchermarkt in der Krankenhausstraße warten lassen. Als der Besitzer wieder aus dem Geschäft herauskam, fehlte von dem Hund jede Spur.

Kleiner Hund in Neu-Ulm verschwunden

Da das Tier nicht angeleint war, ging der 31-jährige zunächst davon aus, dass das Tier davongelaufen sei und informierte die Polizei über den Verlust. Die Polizei konnte allerdings keinen Hund in der Nähe des Geschäftes finden.

Videomaterial zeigt: Fremde Frau hat Hund mitgenommen

Am gestrigen Freitag kehrte der 31-jährige Mann dann nochmal zu dem Geschäft zurück. Bei der Sichtung des Videomaterials aus einer Sicherheitskamera entdeckte der Mann dann, dass das Tier zunächst vor dem Geschäft heraumgelaufen sei. Einige Zeit später nahm dann eine Frau das Tier mit.

Yorkshire-Terrier in Neu-Ulm mitgenommen - Polizei sucht Zeugen

Bei dem Hund handelt es sich um einen grau/braunen Yorkshire Terrier. Das Tier hat eine schwarze Fellfärbung an der Schnauze und wiegt etwa zwei Kilogramm. Laut der Polizei wurden bislang keine entsprechenden Hunde in den nahegelegenen Tierheimen abgegeben. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0. Noch sei unklar, ob die Frau möglicherweise nur aus guter Absicht gehandelt hat, so die Polizei weiter.

Yorkshire Terrier gehören zu den Gesellschaftshunden

Yorkshire Terrier werden seit dem späten 19. Jahrhundert gezüchtet. Ihre Aufgabe war, die Städte von Ratten und Mäusen zu befreien - mitunter wurden die Tiere aber auch zur Kaninchenjagd eingesetzt. Yorkshire Terrier zählen mittlerweile zu den sogenannten Gesellschaftshunden. Sie können ein Gewicht von bis zu 3,2 Kilogramm erreichen.