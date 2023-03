In Vöhringen hat eine unbekannte Frau am Mittwochnachmittag versucht eine Seniorin zu bestehlen. Die 50-Jährige gab vor, durstig zu sein und bat um ein Glas Wasser. Daraufhin ließ die ahnungslose 78-Jährige die Frau in ihre Wohnung.

Als die Rentnerin mit einem Glas Wasser aus der Küche kam, erwischte sie die unbekannte Frau dabei, wie sie eine Schublade im Wohnzimmer durchsuchte. Daraufhin verwies sie die 50-Jährige aus ihrer Wohnung. Laut Polizei wurde nichts gestohlen.