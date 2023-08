Schäden von 5.000 Euro haben Unbekannte am Donnerstag an Autos in Memmingen und Ottobeuren verursacht. Sie fuhren die Autos an und flüchteten danach einfach.

Um Pakete auszuliefern, stellte ein Arbeiter nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in Ottobeuren seinen weißen Fiat Ducato in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 31 am rechten Straßenrand ab. Als er plötzlich einen lauten Knall hörte, rannte er aus dem Laden auf die Straße. Doch er sah aber nur noch einen vermutlich grauen SUV, der davonraste. An seinem Auto entdeckte er auf der linken Seiten einen großen Schaden.

Autofahrer fährt Auto wohl beim Ein- oder Ausparken am Parkplatz Illerpark in Memmingen an

Die zweite Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz Illerpark in der Fraunhoferstraße in Memmingen. Dort wurde laut Polizei ein roter VW Golf angefahren. Der Fahrer hatte das Auto vorwärts gegenüber einer Imbissstube eingeparkt. Als er zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er hinten links einen Schaden. Den dürfte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht haben, vermutet die Polizei.

Polizei in Memmingen sucht nach Zeugen

Der entstandene Schaden an beiden Autos beläuft sich auf circa 5.000 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer vor allem Angaben zum Unfall oder Unfallflüchtigen machen kann, soll sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 08331/1000 melden.