Bereits Ende April haben durch Baggerarbeiten Unbekannte in Stötten am Auerberg an der Biberburg einen großen Biberdamm entfernt. Dabei wurde auch eine große Wasserfläche trockengelegt, die sehr wichtig für die Lebewesen in der Umgebung war.

Der Polizei zufolge soll der Damm durch Baggerarbeiten entfernt worden sein. Dadurch wurde der Bereich zwischen dem Radweg und der Geltnach größtenteils Trockengelegt. Die große Wasserfläche westlich des Radwegs ist sogar komplett trockengelegt worden. Besonders diese Wasserfläche war der Polizei zufolge als Ablaichplatz sehr wichtig für die dortigen Amphibien.

Wer hat etwas gesehen?

Ende April hat die Naturschutzbehörde bei einer Ortsbesichtigung die Schäden entdeckt. Die Polizei sucht jetzt nach den Verursachern. Wer in dem Zeitraum Baggerarbeiten an der Biberburg westlich der B16 bemerkt hat, soll sich bei der Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040 melden.