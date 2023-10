Unbekannte Täter sind in ein Gebäude der Hochschule in Sigmaringen eingestiegen. Ihre Beute: Schokoriegel.

Ein oder mehrere Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Gebäude der Hochschule Sigmaringen in der Anton-Günther-Straße eingebrochen. Laut Polizei drangen der oder die Täter über ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Büroräume in dem Verwaltungsteil der Hochschule.

Hochschule Sigmaringen: Einbrecher erbeuten Süßigkeiten

Die Beute der Täter habe sich jedoch auf einige Schokoriegel beschränkt, so die Polizei weiter. Trotzdem ermittelt die Polizei nun wegen Einbruchs. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei Sigmaringen melden. Die Telefonnummer lautet 07571/104-0.